KES TAHAB KODULAENU? Suuremate pankade ülevaade: rahvas ostab odavamat kinnisvara, lükkab laenu edasi ning on ka hätta jäänuid

Milline on seis eluasemelaenudega praegu, kas lähitulevikus on oodata olukorra muutust paremuse või halvemuse suunas, milline on taotlejate kasv ja kui kallis on laenuintress? Küsimustele annavad vastuseid nelja suurpanga spetsialistid – Swedbank, SEB, Luminor ja Coop pank.