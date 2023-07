Laudlinad internetis – kiire ja mugav

Kuidas siis leida oma lauale sobiva suurusega laudlina? Kõigepealt pead laua ära mõõtma. Näiteks ümarlaudade laudlina suuruse arvutamise üldreegel on sinu laua läbimõõt pluss kahekordne vajalik laudlina langus lauaservast. Näiteks kui laua läbimõõt on 200 sentimeetrit ja soovid, et laudlina langeks 30 sentimeetrit, oleks ideaalse suurusega laudlina 260 sentimeetrit.

Veel üks nüanss, mida laudlinade valimisel arvestada, nagu me juba mainisime, on laudlina langus lauaservast. See sõltub suuresti sinu korraldatava sündmuse tüübist. Casual ürituste (nt õhtusöökide) puhul on soovitatav langus laua servast laudlina otsani 15 kuni 20 sentimeetrit Ametlike sündmuste, näiteks pulmade puhul, on vastuvõetav langus aga 40 sentimeetrit.