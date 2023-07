OHTLIK AMET VÕI PUUDULIK KOOLITUS? Endine tanklateenindaja: „Mõtlesin, et mulle oleks töö juurde vaja pipragaasi. Või traumarelva.“

Ameerika filmides on tanklaröövid üsna tüüpilised – tuleb püstoliga mees, palub avada seifi, võtab sealt sularaha ja lahkub. Eestis on muidugi palju rahulikum – viimase viie aasta jooksul on selliseid juhtumeid olnud vaid kümmekond. Suurim rööv – kus varastati 4950 eurot – juhtus sel nädalal, ööl vastu esmaspäeva Tartu tanklas. Kas seda oleks saanud vältida?