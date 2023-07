VIDEO | Madis Kallas: automaksu mõju saab suurem olema linnades

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et peaminister Kaja Kallas viibib väljateenitud suvepuhkusel.

Võrklaev selgitas, et järgneval kuul käib debatt mootorsõidukimaksu rakendamise üle, ning igasugune tagasiside on teretulnud. Mootorsõidukimaks puudutab ka mootorrattaid ja ATV-sid. Võrklaev ütles, et eesmärk on linnakeskkonnas liikuda keskkonnasäästlikuma liikumise poole ning lahendada romude probleem. Registreerimismaksu minimaalne baasosa on 300 eurot ja aastamaksu minimaalne baas 30 eurot, sest igal autol on keskkonnamõju. Mida suurem keskkonnamõju, seda suurem maks.

Võrklaev selgitas, et paljudel inimestel pole võimalik osta endale uut keskkonnasõbralikumat autot. „Võib eeldada, et väiksema sissetulekuga inimesel on odavam ja vanem auto, selle komponendi järgi maks langeb,“ ütles Võrklaev.

Garaaži ja hoovi peal seisvate romude kohta ütles Võrklaev, et see tuleks korrektselt lammutada ja dokumenteerida, et vabaneda maksu maksmise kohustusest. Kui auto on enne 2004. aastat lammutatud või hävinenud, saab selle arvelt maha võtta. Hilisemate fantoomautodega tegelemiseks on kaheaastane ajaaken probleemi lahendamiseks.

Regionaalminister Madis Kallas lisas, et automaksu teema seostub liikuvusreformi ja ühistranspordi parendamisega kohalikes omavalitsustes. Mõttekoht on, kui inimesel läheb isikliku auto omamine kallimaks, siis milliseid alternatiive saab talle pakkuda, ütles Kallas. Kallas ütles, et peab arvestama, et elatustase on madalam mujal kui Harjumaal. Automaksu mõju saab suurem olema linnades, ütles Kallas. Linnas on olemas ka sõidujagamis- ja muud toetavad teenused, selgitas minister. Kallas ütles, et ratastooli transpordiks ümberehitatud autosid võiks maksust vabastada või leida muud meetmed, kuidas seda kompenseerida.

Kallas ütles, et tänase kava järgi pakutakse tasuta piimatooteid 6. klassini ja otsitakse täiendavaid sadu tuhandeid eurosid, et programmi saaks pakkuda vähemalt põhikooli lõpuni. „See ei olnud kergekäeliselt tehtud otsus,“ ütles Kallas eelarvekärbete kohta.