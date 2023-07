Riigieksamid: kõige rohkem vaidlustati eesti keele eksami tulemust

Eesti keele riigieksami osas on esitatud 69 ja eesti keel teise keelena eksami puhul 29 apellatsiooni. Inglise keele riigieksami kohta on laekunud 12 apellatsiooni. Matemaatika riigieksami puhul tuli 17 apellatsiooni. Neist: 59 tulemust jäid muutmata, 47 tulemust tõsteti 1–14 punkti võrra ,16 tulemust langetati 1–11 punkti võrra. Menetlus jätkub kahe vaide osas.

Põhikooli eksamite vaideid esitati 13, neist 10 on eesti keel teise keelena, kaks on eesti keele eksami kohta, üks matemaatika eksami osas., selgitas haridusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Elo Eesmäe Õhtulehele. Põhikoolieksami vaiete osas seitsme puhul tulemus ei muutunud, kuue eksami tulemust tõsteti 1-6 punkti .