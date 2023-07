Tallinnas puu alla jäänud naise vigastused on rasked

Õnnetus juhtus Pelguranna bussipeatuse kandis kõnniteel esmaspäeval, kui puu kukkus vanemale naisele peale ja too jäi selle alla kinni. Päästjate saabumise ajaks olid abivalmis inimesed naise puu alt vabastamisega juba algust teinud. Päästjad andsid kannatanu kiirabile üle. „Puu alla jäänud naise vigastused olid rasked,” ütles Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas Õhtulehele. Naine vajab haiglaravi. Tegemist pole mitte esimese korraga, kus pealinnas keegi langeva puu alla jääb. Kaheksa aastat tagasi jäi naine Kadrioru pargis tuules langenud puu alla, talle tehti mitu operatsiooni ja ta pidi uuesti kõndima õppima. Kohtuvaidlus, kui palju ja kas peaks linn naise vigastuste eest maksma, on kestnud juba üle viie aasta, on kirjutanud ERR.