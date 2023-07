SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml võttis sihikule viljaaidad

Pärast Musta mere teraviljalepingust taganemist jätkas Venemaa kolmapäevalgi Ukraina sadamalinnade pommitamist, võttes sihikule just teravilja, millest märkimisväärset osa ootab maailma vaesem rahvastik: Ukraina ametivõimude sõnul on hävinud 60 000 tonni vilja ning kannatada on saanud mitmed viljalaod. Vene terror ei kahjusta ainult ukrainlasi, vaid süvendab nälga mitmel pool hoopis kaugemal maailmas. Kuigi suur osa droonidest ja rakettidest õnnestus kaitsjatel alla tulistada, ei suutnud nad paraku tabada neid kõiki.

Lõuna-Aafrika vabariigi presidendi kantselei andis teada, et Vladimir Putin nende riiki visiidile ei tule. Nimelt rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) määrus kohustaks LAVi Putinit välja andma. Vahepeal oli juttu, et riigi valitsev partei kohut sel juhul ei tunnistaks, ent sellest mõttest on nähtavasti loobutud. Riigi suurim opositsioonipartei pöördus lausa kohtusse, kindlustamaks, et kui diktaator jala LAVi pinnale tõstab, pandaks tal kohe käed raudu. Kuna välisminister Sergei Lavrovi pole ICC (veel) tagaotsitavaks kuulutanud, esindab nn Bricsi konverentsil Venemaad tema. Bricsi riigid on Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika. Putin osaleb kohtumisel videosilla teel. LAVi võimude sõnul leiti mõlemal pool, et see on kõige mõistlikum lahendus.