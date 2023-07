NAERDA HIRNUV ÜLEJOOKSIK: pahandustesse sattunud Ameerika sõdur põgenes Põhja-Koreasse

USA õhtused uudistesaated mainisid, et Texasest pärit 23aastane reamees Travis King oli Lõuna-Koreas aega teenides mingisse jamasse sattunud. Arvestades seda, kuidas Põhja-Korea režiim on mõnede ameeriklastest vangidega käitunud, ei tundu sinnapoole putkamine just kõige mõistlikum tegu, olgu siis Lõuna-Korea poolel korda saadetud pahandus kuitahes tõsine.