POOLE AASTAGA KAHEKSA MILJONIT: pankrotistunud ettevõtjate võlgade taga on nii hooletust kui pahatahtlikkust

Pankrotistunud ettevõtjate seas on nii hooletuid kui pahatahtlikke, ent neidki, kelle tegevus on lõppenud väliste olude sunnil. „Kõik ei ole kurjamid,” märgib maksejõuetuse teenistuse järelevalve ekspert Terje Kriiseman. „Pankrotti on läinud ka neid, kes lõpetasid tegevuse näiteks Tallinna teetööde tõttu, pandeemiast või muudest välisteguritest tingitult.”