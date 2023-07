PIHTIMUS BARBIEST | Ta oli ilusa tüdruku kujutis. Nukk aga ei teinud mulle haiget, vaid teiste suhtumine ja ütlemised

Filmi lähevad vaatama arvatavasti kõik, kes soovivad ajaga kaasas käia ja targa peaga seltskondades kaasa rääkida. Muidugi ei saa salata, et linastuv film tundub pealtnäha ka hea viisina põgeneda argipäeva muredest nagu kliimakriis, sõda Ukrainas, inflatsioon, uued maksud ja palju muud. Kindlasti on see palju vähem depressiivsem, kui samal päeval kinolinale jõudev Christopher Nolani „Oppenheimer“. Mis on aga ühes nukus nii erilist, et sellest film tuleks teha?