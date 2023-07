Saaremaal 14aastasele tüdrukule otsa sõitnud autojuhil polnud võimalik õnnetust vältida

Lääne ringkonnaprokuratuur on üldmenetluses kohtusse saatnud kriminaalasja, milles süüdistatakse 57aastast naist selles, et ta jättis eluohtlikus seisundis jalakäija teadvalt abita. Süüdistuse järgi juhtis naine mullu 8. novembri varahommikul Kuressaare külje all Muratsis sõidukit, kui talle jooksis teele ette jalakäija, kellele ta otsa sõitis.