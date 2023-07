Kuidas vältida õnnetusjuhtumeid ja kahjustusi parkimisel?

Õige parkimisala valimine

Üks olulisemaid aspekte parkimise ohutuse tagamisel on õige parkimisala valimine. Eelistage alati ametlikke parkimisalasid või eraldatud parkimiskohti, mis on mõeldud selleks otstarbeks. Need alad on tavaliselt hästi valgustatud, märgistatud ja pakuvad piisavalt ruumi manööverdamiseks.

Parkimisreeglite järgimine

Parkimisreeglite järgimine on hädavajalik, et vältida õnnetusi ja trahve. Veenduge, et olete teadlik kõigist kehtivatest parkimiseeskirjadest ning järgige neid hoolikalt. Hoiduge parkimisest keelatud kohtades nagu tuleohutsoonid, kõnniteed, invakohad või teistele sõidukitele määratud alad.

Manööverdamine kitsastel aladel

Sageli tuleb meil parkida kitsastel aladel, kus manööverdamine võib olla üpris keeruline. Siin on mõned näpunäited, mis võivad aidata teil selles olukorras paremini hakkama saada:

1. Peeglid ja vaateväli. Enne manööverdamist veenduge, et teie peeglid on korrektselt seadistatud ja teil on piisav nähtavus. Kontrollige pimenurki ja veenduge, et näete korralikult kõiki takistusi ja teisi sõidukeid.