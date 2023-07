VIIEAASTANE METSAVAIDLUS JÄTKUB RINGKONNAKOHTUS: nõudlik vanahärra võitis esimeses kohtuastmes kehva tööd teinud metsafirmat

Metsandusega pole eriti keegi rahul. Selle üks põhjuseid on metsatööde kehv kvaliteet: maapind pööratakse segi, raiutakse puid, mida kokkulepe ei sisaldanud, seemnepuudeks jäetakse haiged jändrikke jms. Riiklik järelevalve on hambutu: sügavate roobaste peale laiutavad inspektorid käsi ja teatavad, et nende sügavus pole mõõdetav ning kui pole mõõdetav, pole ka seadust rikutud. Mis juhtub kui metsaomanik ise hakkab paremat tööd nõudma? Selles osas siinne kaasus avaliku huvi vääriliseks muutubki.