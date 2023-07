SUUNAMUDIJATE EETIKAKOODEKS | Teadustöö: mõjuisikud vajavad eetiliste reeglite kogumit, mis nende tööd juhiks

Suur austus ja eeskuju seoses mõjuisikutega paneb paljusid noori ihkama sarnast tulevikku, ning neiks saamine tundub paljudele ahvatlev karjäärivõimalus. Sellele aitab kindlasti kaasa seegi, et selliste isikute elu tundub läbi sotsiaalmeedia olevat otsekui unistus – neile saadetakse kingitusi ja tasuta tooteid, neid kutsutakse üritustele ning nende peamine töö on näiliselt ainult sotsiaalmeediasse sisu postitamine. Alati ei pruugi see kõik aga nii lihtne olla, sest mõjuisikute töös on ka varjukülgi, mida tihtipeale ei jagata.