Riik maksab Elmar Vaherile 4392 eurot

Tallinna halduskohus on rahuldanud Elmar Vaheri kaebuse ning tühistanud valitsuse 22. märtsi korralduse, millega algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning kõrvaldati ta teenistusest. Kohus leidis , et kuna distsiplinaarkaristuse saab ametnikule määrata üksnes kahe aasta jooksul teenistuskohustuste süülise rikkumisena käsitatava teo toime panemisest arvates, siis eeldab distsiplinaarmenetluse algatamine ka vastavat teavet, mille pinnalt saab teo toimepanekut vähemalt tõenäoliseks pidada. Konkreetsel juhul tõdes kohus, et valitsuse korralduses ei olnud viidet ühelegi sellisele kaebaja teole. Kriminaalmenetluses esitatud kahtlustuses, mis puudutab kelmusele kaasaaitamist ja millele Vabariigi Valitsus oma korralduses viitas, oli nimetatud küll mitu kaebaja konkreetset tegu, ent kõik need olid aset leidnud rohkem kui kaks aastat enne distsiplinaarmenetluse algatamist. Kuna kaebaja teenistusest kõrvaldamine oli õigusvastaselt algatatud distsiplinaarmenetluse tagajärg, on kohtu hinnangul lubamatu ka teenistusest kõrvaldamine. Selle ajal vähendati kaebajale makstavat töötasu, mistõttu tegi kohus valitsusele ettekirjutuse arvestada välja selle tõttu saamata jäänud tasu suurus ja see välja maksta.

Riigi Tugiteenuste Keskuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Katrin Romanenkov ütles Õhtulehele, et Vaheri saamata jäänud töötasu summa on 4392,56 (bruto).