Prokuratuur tahab tulevikus kodulehelt prokuröride telefoninumbrid ära võtta

„Oleme prokuratuurile arendamas uut välisveebi ning meil tekkis küsimusi seoses kontaktide kuvamisega,„ seisab prokuratuuri nõuniku Anna-Liisa Kärsoni pöördumises andmekaitse inspektsiooni poole. „Kas prokuröride töö/laua telefonide numbrid peavad olema välisveebis avalikult üleval?“ Meie poolne soov on, et veebis on kuvatud vaid prokuröride meiliaadress ning telefonitsi pääseb nendeni läbi referentide, st osakonna referentide telefoni numbrid on kuvatud ning vajadusel saab kodanik läbi referentide prokuröriga ühendust, selgitab prokuratuuri nõunik. Juhul kui prokuröride telefoninumbrid peavad siiski olema kuvatud, siis palun täpsustage ka millisel alusel see nii on, et teaksime ametnikele otsust põhjendada, lisab ta.