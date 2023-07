SÕJAKOKKUVÕTE | Wagnerlased Valgevenes

Esmaspäeval saabus Valgevenesse märkimisväärne hulk Wagneri palgasõdureid. Valgevene aktivistide rühmitus Belaruski Hajun teatas, et riiki sisenes Venemaa lippu ja Wagneri sümboolikat kandnud enam kui 100 sõidukist koosnev kolonn, mis suundus palgasõdurite välilaagri poole. Seni viibis Valgevenes Kiievi hinnangul vaid mõnisada wagnerlast, samas kui kokku on neid tuhandeid. Minski sõnul aitavad Wagneri sõdijad Valgevene enda armeed välja treenida.

Vene väed asusid Kupjanski suunal peale suruma. Ukraina sõjaväe ida väejuhatuse pressiesindaja Serhi Tšerevatõi sõnul on Venemaa Lõmani-Kupjanski suunale koondanud rohkem kui 100 000 sõdurit, üle 900 tanki, 555 suurtükisüsteemi ja 370 mitmikraketiheitjat. Kiievi hinnangul on Kupjanski ja Lõmani lähedal peaaegu sama palju vägesid kui Nõukogude Liidu sissetungi ajal Afganistani. See on vastukäik Ukraina vaiksetele edusammudele Bahmuti kandis – vähetähtis linn, mille vallutamiseks Kreml kõvasti oma meeste verd valas ning mille ümber olukord okupantidele taas täbaravõitu näib. Tšerevatõi kommenteeris: „Nad koondavad kõike, et meie kaitsest läbi tungida. Meie sõdurid on kindlalt kaitsepositsioonidel. Nad ei lase vaenlasel initsiatiivi haarata.“