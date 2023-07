TUUSIK MISSUGUNE: Vene turistid suunatakse sõjatsooni

Ööl vastu esmaspäeva droonirünnakus kahjustada saanud Kertši sild on Putinile nagu kapsapea Lutsu „Kapsapeast“ – minu nunnu. Kremli isand võib küll tuld ja tõrva süljata, ent liiklus tuli siiski sulgeda (teisipäeval kuuldavasti üks sõidurada siiski avati). Praegu on poolsaar puhkavaid venemaalasi täis, sõjast hoolimata on Kreml ise neile sinna reisimist reklaaminud. Silla ründamine tuletas peesitajatele meelde, et käib sõda, mis ei pruugigi olla nii võidukas, kui neile näidatakse.