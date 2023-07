LÄÄNE OHTLIKUD VENEMAA-EKSPERDID | Oleg Samorodni: tänamatusest hullem on vaid tänulikkust nõuda

Vilniuses NATO tippkohtumisel suheldes ajakirjanikega kutsus Briti kaitseminister Ben Wallace Ukrainat üles väljendama suuremat tänu partneritele nende sõjalise toetuse eest ja mitte seadma pidevalt uusi nõudeid uut tüüpi relvade tarnimiseks. See väljaütlemine kutsus esile väga erinevaid vastukajasid. Mulle tuli meelde hiinlaste tarkus, et tänamatusest hullem on vaid tänulikkust nõuda.