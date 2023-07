VIIMAST ÕHTUT VALLALINE | Eelpulmalised otsustasid laste mänguväljakul teha postitantsu, juua ja kimuda suitsu. Kust jookseb selliste pidude piir?

Kui kõlab väljend„poissmeeste õhtu“ või „tüdrukuteõhtu“, kerkib paljudele silme ette õhtu täis naeru, metsikuid pidusid, lõbusaid mänge ja mälestusi. Kuid kas oleme valmis tunnistama, et need üritused ei ole alati vaid roosamannavahulised peod? Enne abiellumist niiöelda viimase vallalisepõlve õhtu veetmine sõpradega on ammune komme. Kuid nagu igal teisel asjal, on ka neil omad riskid ja probleemid. Mis on lõbus vaatemäng omadele, võib avalikus ruumis pakkuda kaaskodanikele väga piinlikke, tüütuid ja isegi illegaalseid seiku.