SUVERAPSOODIA | Siiri Laidla: kuidas Nõukogude laps suvel üksi linna avastas, võti paelaga kaelas - mine, kuhu tahad! Tee, mida tahad!

Olen sündinud Tartus 1959. aastal ja pole kunagi mujale elama kippunud. Lapsepõlveaegsed suved seostuvad ikka Emajõega. Kui sai jõeranda, oli pidu! Kui ei saanud, tuli kuidagi muudmoodi hakkama saada. Isegi kui ühe kuu veetsin Valgemetsa pioneerilaagris ja paar nädalat vanavanemate juures maal, jäi ikkagi palju päevi, mis tuli endal sisustada. Vanemad käisid tööl ja mul oli koduvõti paelaga kaelas. Mine, kuhu tahad! Tee, mida tahad!

Minu kirjeldus endisaegsest Tartust erineb kaasaegsest linnast nagu öö ja päev. Ei tea, kui paljud toda sõjajärgset eluolu üldse mäletavad? Kas tahavad mäletada või pigem unustada?

Süku´ga seoses ilmnes palju vastakaid arvamusi. Et kas jätta kesklinna üpris haruldane roheala puutumata? Või kasutada see maatükk rentaablilt ära? Kõik suundub sinnapoole, et saame ühe majakolaka juurde. Loodetavasti mitte nii koleda kui „uus“ kaubamaja.