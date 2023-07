VÖÖRIRAMP TUUAKSE ÜLES! Estonia vraki uurimise juht: 30 aasta möödumine pole kaotanud uute proovide võtmise väärtust

Estonia uurimise projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu märkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et kuigi katastroofist on möödas pea 30 aastat, see uurimist ei takista. „Laeva terasdetailidel võib esineda roostet, aga üldiselt 30 aastat selle struktuuri ei muuda. Neid proove, mida võtame, saame kindlasti analüüsida. Aeg ei ole nende väärtust kaotanud,“ selgitas Roosipuu.