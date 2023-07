ÕNNETUS, MIS HÜÜDIS TULLES? Ohtlikust paplist teadis linn juba ammu. Midagi ei tehtud, kuni see naisele peale kukkus

Esmaspäeval Põhja-Tallinnas jalakäijale peale kukkunud puu tagant koorub välja laiem probleem: kohalikud räägivad, et teavitasid ametnikke ohtlikust paplist juba aastaid tagasi. „Siin ei saa olla ühtegi vabandust, et me ei teadnud, me ei näinud või poleks osanud arvata,“ lausub arborist Heiki Hanso.