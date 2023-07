Kohus mõistis pisipoja sandistanud isalt välja 56 000 eurot ravikulusid

„Nõude aluseks on ravikindlustuse seadus paragrahv 26,“ ütleb tervisekassa pressiesindaja Sander Rajamäe. Seaduse järgi on tervisekassal tagasinõudeõigus isiku suhtes, kes vastutab kindlustusjuhtumi asetleidmise eest, mille tõttu sai kindlustatud isik ravikindlustushüvitisi. Juunis jõustunud kohtuotsusega on Harju maakohus mõistnud Männilt välja 56 035,36 eurot. Otsus on sundtäitmisel, lisas Sander Rajamäe.

Kohus on Kermo Männi, keda süüdistati neljakuise poja eluohtlikusse seisundisse viimises ja pimedaks tegemises, vangi mõistnud. Ta mõisteti süüdi imikule eluohtlike vigastuste ja tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustati elundi kaotus või selle tegevuse lakkamine. Samuti jäi ta süüdi paragrahvide alusel, mis käsitlevad lähi- või sõltuvussuhtes oleva isiku (Männi neljakuise poja) korduvat kehalist väärkohtlemist, on kirjutanud Eesti Ekspress.