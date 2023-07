JUHTKIRI | Raudteeülesõitudel on meist igaüks näinud vihaselt vastu rooliratast laksavaid käsi: jälle jäin siia taha pidama!

Raudtee ülesõit oleks pidanud talle olema see, mis selles eas lastele ikka – tore vaatemäng peatunud autost. Ilus oranž rong sõidab. Annab veel enne ülesõidukohta saabumist signaali ka. Viimane, muide, on rongijuhtidele kohustuslik.

Kas tõesti oli ohutuseks tehtud kõik võimalik? Siin lähevad arvamused lahku. Kohalik võimukandja räägib Õhtulehele, et juba oli saadetud märgukiri nähtavust piirava võsa kohta. Raudtee esindaja ütleb, et (veduri) pardakaamerast on näha, et auto ei võtnud ülesõidule liginedes kiirust maha. Võsast hoolimata pidanuks ta ju suurt ja huilgavat oranži rongi nägema?

Paraku on rong selline transpordivahend, millel on alati eesõigus. Põhjus väga lihtne: massiivset masinavärki ei saa järsult seisma jätta.

Raudteeülesõitudel on meist igaüks näinud vihaselt vastu rooliratast laksavaid käsi: jälle jäin siia taha pidama! Ja rong tundub ju alles nii kaugel. Ja eks ole me ka kõik näinud neid, kes hoolimata vilkuvatest tuledest sõidavad üle liiprite. Vahel ka siksakitades ümber tõkkepuude.

Me saame nõuda, et raudteede ülesõidud oleksid paremas korras. Võime rakendada ka mitmesuguseid füüsilisi tõkkeid, mis superkiirustajaid paremini vaos hoiavad. Ent kuni me ise ei saa aru, et kokkupõrkes rong vs. auto teeb lihtne koolifüüsika ohvriks selle viimase ja väiksema, pole sellest kasu. Ära ole rumal. Ära kihuta lähenevale rongile ette.