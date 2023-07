REPLIIK | Jaak Juske: Eesti rahva lõpu üle halajad unustasid ühe tähtsa asja

Viimase sajandiga on see tõusnud umbes 25 aastat ehk me elame terve põlvkonna jagu kauem kui meie esivanemad iseseisvuse algusaastatel. See on olnud väga võimas ajalooline spurt, mis pealegi jätkub. Seejuures on oluliselt suurenenud ka tervelt elatud aastate arv.