KUS ON EMILE? Prantsusmaal suguvõsa kokkutulekult haihtunud kaheaastane poiss on olnud üle nädala kadunud. Küsimusi tekitab ka vanemate hämar minevik

Prokurör Rémy Avon ütles neljapäeval tehtud avalduses, et füüsilised otsingud lõpetatakse, kuid lisas, et poisi kadumise põhjuste uurimine jätkub. Teisipäeval hoiatas prokurör, et Emile Soleili elu on tema vanust ja piirkonna kõrget temperatuuri arvestades selgelt ohus.

Kaheaastane Emile veetis vanavanemate juures maalilises külas suvepuhkust, kui ta aias mängides kaduma läks. Juurdlusele lähedalseisva allika sõnul andsid kaks inimest tunnistuse, et nägid 20 majaga küla vahel poissi üksi liikumas, kuid paraku kaotasid nad ta silmist.