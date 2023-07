LÕPUTU SADU: üleujutuste tõttu Lõuna-Koreas on hukkunud 39 inimest

Lõuna-Koreas on suvise mussoonhooaja kõrgaeg ja viimased neli päeva on sadanud tugevat vihma, mis on põhjustanud suure tammi ülevoolu. Üleujutuste ja maalihete tõttu on hukkunud vähemalt 39 inimest. Päästjad püüavad jõuda üleujutatud tunnelisse lõksu jäänud inimesteni.