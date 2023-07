Eesti parima õpilasfirma ehmatus: „Kui žüriisse kuulub patsifist, siis polnud võitu loota.“

„Üks žürii liige ütles meile „tere“ asemel, et tema on patsifist. See oli päris ootamatu tervitus,“ ütleb Türgis Euroopa õpilasfirmade võistlusel Eestit esindanud Milspray osanik Robin Laiv, et kaitsetööstuse valdkonda kuuluvale firmale kõlas selline vastuvõtt halvaendeliselt.