Saunamõnu tekitamiseks töötab keha nagu keemiatehas – mida head saun inimese tervisele teeb?

Miks me saunas higistame, miks see on tervislik ja – miks see on mõnus? Akadeemik Eero Vasar, Tartu ülikooli inimese füsioloogia professor, meenutab, et kuuma käes veresooned lihastes laienevad ja süda hakkab kiiremini verd ringi pumpama, et see aitaks veel organismist väljuda ja keha jahutada. Kui leilitada regulaarselt paar korda nädalas, parandab see protseduur südame ja veresoonkonna seisundit, alandab vererõhku ja kasvatab lihaseid.

Aga mitte ainult…