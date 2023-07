Naabrinaine pesi ennast üleni ainult kaks korda aastas...

Karl Ernst von Baer kirjutab oma 1814. aastal ilmunud doktoriväitekirjas eestlastele iseloomulikest haigustest: „Missuguses kasimatuses see rahvas talv otsa elab, on vaevalt usutav, ja nad kattuksid peaaegu mustusekoorikuga, kui nad vahel laupäeval end saunas ei peseks.“

Naljakas on mõelda, et mustust ei peetud kahjulikuks. Samas on kõigi põhjarahvaste juures täheldatud mõtteviisi, et must oli mõnikord isegi kasulik olla.