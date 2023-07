OTSEBLOGI | Venelased ründasid ühte Ukraina piirkonda 110 korda ühe päeva jooksul

Venemaa juht Vladimir Putin tegi Wagneri võitlejatele ettepaneku, et kõrge palgasõdur nimega Andrei Trošev võiks nüüd eraarmeed juhtida, selgub Vene liidri reedel ilmunud kommentaaridest ajalehele Kommersant.

Eestist välja antud väidetav Vene luureohvitser Vadim Konoštšenok, keda USA süüdistab Ameerika elektroonika ja laskemoona Venemaale smugeldamises, peaks täna esmakordselt astuma New Yorgi osariigis Brooklynis asuva föderaalkohtu ette.

Valgevene invasiooni ohtu pole, ütles Volodõmõr Zelenskõi kohtumisel sõjaväe juhtidega. Venemaa om viimase sõjaväelise rotatsiooni raames Valgevenest välja viinud peaaegu kõik oma väed, ütles riigipiirivalveteenistuse pressiesindaja Andri Demtšenko.

Vene okupandid viisid juulis ajutiselt okupeeritud Luganski oblasti Antratsõti rajoonist Kalmõkkia Vabariiki 280 last, teatas Rahvuslik Vastupanu Keskus.

Pärast 24. juunil toimunud Wagneri grupi nn Moskva marssi on Vene julgeolekujõud ülekuulamiseks kinni pidanud 13 kõrget sõjaväelast, vahendas The Wall Street Journal (WSJ) anonüümsetele allikatele viidates.

USA president Joe Biden ütles, et ei usu, et Vladimir Putin kasutab Ukrainas tuumarelvi. Biden andis kommentaari vastuseks küsimusele, kas Venemaa president võib pärast eelmise kuu ebaõnnestunud Wagneri mässu põhjustatud segadust Ukrainas tegevust eskaleerida.

Venemaa tuumaenergia juht eitab väiteid, et Moskva on plaaninud Zaporižžja tuumaelektrijaama õhku lasta. Aleksei Lihhatšov ütles, et ainult täielik idioot teeks midagi nii hoolimatut.

Ukraina ametnik ütles, et hiljutises rünnakus Venemaa baasile hukkus 200 Vene sõdurit ja okupeeritud Tokmaki linna komandant.

Ukraina kindral kinnitas neljapäeval CNN-ile, et Ukraina on saanud USA-lt poleemikat teitanud kassettlahingumoona. President Joe Biden ütles eelmisel nädalal, et ta tegi raske otsuse nende üleandmise Ukrainale heaks kiita.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles neljapäeval, et tal pole mingit kahtlust, et Ukraina ühineb NATO-ga, kui sõda Venemaaga on lõppenud.