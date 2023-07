Eestkostel olevate inimeste raha omastamises kahtlustatav endine ametnik loobus kohtus kokkuleppest

Lisaks juristi ametikohustele täitis Kaire Sädemets lisatööülesandena Rapla vallavalitsuse eestkostele määratud inimeste asjaajaja ülesandeid, mille eest maksti talle 1. augustist 2019 kuni 30. juunini 2021 lisatöötasu. Sädemets, kellele oli Rapla vallavalitsuse eestkostele määratud inimeste esindamiseks usaldatud ligipääs nende arvelduskontodele, omastas süüdistuse järgi paari aasta jooksul vallalt ja selle eestkostetavatelt Delfi teatel kokku üle 20 000 euro. Kohtuasjast selgub, et Sädemets kandis eestkostetavate kontodelt raha enda kontole või võttis raha välja pangaautomaadist. Kevadel karistas Pärnu maakohus Sädemetsa tingimisi vangistusega. Üks kannatanu – Rapla vallavalitsuse esindaja vandeadvokaat Risto Käbi taotles otsuse tühistamist ja toimiku prokuratuurile tagastamist, sest tema sõnul oli valla nõude summa vigane, aga sõlmitud kokkuleppest ning selle alusel tehtud kohtuotsusest oli jäänud välja Sädemetsa kohustus maksta kannatanutele tasumisega viivitamisel viivist , samuti hüvitada kannatanutele kriminaalasjaga seotud menetluskulud. „Summa on mitmetes tuhandetes eurodes ja kuna Sädemetsa tegevus need kulud põhjustas, ei pea need jääma kannatanute kanda. Kuna kannatanute olulised huvid olid jäänud kaitseta, vaidlustasime kohtuotsuse,“ selgitas Käbi Õhtulehele. Sel nädalal arutas Pärnu maakohus süüasja uuesti. „Kuna süüdistatav loobus asja arutamisest kokkuleppemenetluses, siis saadeti see tagasi prokuratuuri menetluse jätkamiseks,“ ütles maakohtu pressiesindaja Hedy Tammeleht.