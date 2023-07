GALERII | Meremehed ja uhked laevad: Tallinnas algasid merepäevad!

Selle aasta teema on „Meri on, meri jääb“, mis teeb kummarduse eesti rahvamuusikasse ja merefolkloori oma merelauludega sügava jälje jätnud Kihnu Virvele.



Pealinna saabusid uudistamiseks ja lahesõitudeks külalislaevad, sadamate vahel liigub meretakso, esinevad Eesti tuntud artistid ning sadamates on tihe elamus- ja spordiprogramm.