OLEG SAMORODNI | Keskerakonna vene tiib: Kõlvarti luukered ja Toomi pragmaatika

Paljudele praegustele poliitikutele meeldib korrata, et poliitilises tegevuses on praktiliselt võimatu midagi ette prognoosida. Kõigile neile skeptikutele soovitan lugeda hiljuti ajalehes Sirp ilmunud Rein Ruutsoo artiklit „Vene maailma kollaps ja Keskerakonna tulevik“. See publikatsioon demonstreerib ilmekalt, et kui poliitikaanalüütik on piisavalt tark ja pädev, on tal üsna lihtne ennustada nii „vene maailma“ kokkuvarisemist kui ka Keskerakonna eelseisvat krahhi.