HEAD TEED! Kõlvarti toetajad on valmis Jaanus Karilaiule EKREsse astumiseks soovituskirja kaasa andma

Nüüd saab Mihhail Kõlvart pea kuu aega enam erakonnakaaslastele oma vaateid tutvustada. Reedesel Kõlvarti toetajate pressikonverentsil märkis Tallinna linnapea, et on tänulik Jüri Ratasele ja Tanel Kiigele, kes nõustusid vabatahtlikult kongressi toimumisaega liigutama.

„Siit on väga hea edasi minna,“ pillas Lauri Laats tsitaadi, mis tulnuks justkui MK-etapil 39. koha saanud Eesti suusataja huultelt.

Kõlvarti sõnul on augustis kongressi korraldamine vale ka seetõttu, et inimestel on suveks puhkuseplaanid, mida nii lühikese etteteatamisajaga ümber teha ei saa. Seevastu Kõlvarti toetaja Vadim Belobrovtsev sõnas, et tegelikult olnuks kõige õigem kongressi toimumise aeg juulis, nagu aprillis ka vaagiti. Sel juhul jäänuks puhkuste planeerimiseks ligi kolm kuud, mitte napid 30 päeva.

Pressikonverentsi järel lõõpisid Kalle Klandorf ning Belobrovtsev kohvinurgas, et on valmis Kõlvarti juhiks saamisel Jaanus Karilaiule EKREsse astumiseks soovituskirja kirjutama.