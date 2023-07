ÕL VIDEO JA GALERII | Seenefarmi peremees: „On oluline, et seeni saaks menüüs hoida aasta ringi.“

Juulikuus hakkas Eesti seenefarm kolima: kui seni tegutsesid nad Läänemaal Kullamaa külas, siis uueks asupaigaks on Patika küla Harjumaal. Õhtulehe ajakirjanik käis neil külas veel Kullamaal, kus jäävad kohe silma kõrged ehitised. Tegu pole mitte tavalise maja, vaid vana veehoidlaga. Sisenedes tungib kohe ninna tugev ja pisut harjumatu seenelõhn. Hämara kõrge ruumi seinad on ümarad ning kolisevale plekkpõrandale astudes see kohati vajub jalge all.