JUHTKIRI | Obstruktsioon meie endi seas

Riigikogu kasvab välja meie endi seast ja pole selline obstruktsioon tavainimestelegi võõras. Kes on rääkinud meie elu korraldajatega – riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikega – on ilmselt kuulnud, milliste probleemidega nad teinekord tegelema peavad. Mingu või kogu aur selle peale, kodanike muredele vastamata jätta ka ei tohi.

Mõnel on mureks, et neljapäeva õhtul klopiti naabruses vaipa. Teine on pahane (tema arust) valel ajal puid lõhkunu peale. Hiljuti vihastas kellegi välja rajatav koerte mänguväljak: diskrimineerimine, miks kassidele ei tehta?! Aga kui siit edasi mõelda, on ju olemas ka hamstrid, merisead, kilpkonnad... Kas siis nemad ei väärigi võimalust vahel värsket õhku nuusutada?

Kohati meenutab selline rahvaobstruktsioon juba hiljutist saadet „Vox populi”, kus iga soovija võis etteantud teemal otse-eetris suu puhtaks öelda. Aga olgu jutuks või kellakeeramine - tühja sest teemast, suur osa helistajatest jõudis ikka järeldusele, et elu oleks lill, kui pätid poleks rahva raha ära varastanud. Saatejuhid, tehke see asi korda! Vangid kiusavad ametnikke igavuse peletamiseks: miks mulle kõver lusikas anti? Miks vaatas valvur mind nii kurja näoga? Ja nii edasi.

Obstruktsionistide kaitseks võib muidugi öelda, et mis hiirekesel silmavesi, see kassile on naljaasi. Aga enne lärmi tõstmist mõelgem siiski, kas seda asja ei annaks häirijaga omavahel ära klaarida või on sellel murel rohkem kandepinda kui üks-kaks inimest, et (oma)valitsusel oleks põhjust sekkuda. Olgem mõistlikud!