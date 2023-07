KIRJUTUSLAUD KOJU: lihtne spikker kirjutuslaua valimiseks

Töötamise ja õppimise puhul jälgi mööblieseme kasutusmugavust. Mõtle läbi, kas kirjutuslaua kasutaja on parema- või vasakukäeline. Vastavalt sellele eelista lauda, mille sahtliboks on samal poolel. Näiteks sobib paremakäelisele parempoolne sahtliboks, sest nii on mugavam sahtleid avada ja käe toetuspind laual on suurem.

Väiksemasse stuudio-korterisse ja kitsamasse ruumi on hea valida pisem ja nii-öelda õhulisem kirjutuslaud. Näiteks peenetel jalgadel laud annab visuaalselt õhulisust ja ruumikust ega mõju robustselt. Siinkohal tasuks eelistada ilma sahtliboksita mudeleid või mõelda hoopis tualettlaua arvutilauana kasutamise peale. Kui vajad siiski ka hoiuruumi, on abi ülemiste lauasahtlite lisamisest, kuid tasub silmas pidada, et käetugedega tool sel juhul laua alla ei mahu. Unolik saab pakkuda ka klaviatuuri alusega kirjutuslauda, mis kindlustab laual rohkem pinda. Kõik mõõtmed on muudetavad vastavalt mööbli kasutamise ja ruumi eripäradele ja disainile.



Suures avaras ruumis on piiranguid vähem. Võib valida laia ja mitme sahtliboksiga kirjutuslaua või lasta teha koguni nurgalaud. Ruumi suurusest lähtuvalt mõtle läbi, kas sul on võimalik kasutada lisariiuleid ja kappe näiteks dokumentide ja raamatute hoiustamiseks. Kui on, siis ehk sa ei vajagi väga palju sahtleid, vaid hoopis uksega versiooni.



Arvesta kirjutuslaua sahtlite kasutusmugavusega!



Avamisviis. Milline sahtlite avamisviis on kirjutuslaua kasutajale kõige mugavam? Unolikis saab valida erinevate funktsioonide vahel: käepidemed, nupud, näpusahtel või vajutusega push-avamine.

Sahtlite mehhanismid. Väga oluline on sahtli siinide kvaliteet. Tandem siinid ehk isesulguvad siinid on töökindlamad ja kaasaegsemad, mugavamad ja palju vaiksemalt sulguvad. Unolikis on kõik sahtlid tandem siinidel.