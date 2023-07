GEORG MALVIUS | SKANDAALNE PÕLDTSIISITAJA: imepärase häälega, kuid paraku maitsev

Põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana) on Euroopa rändlind, kes on ajaloo jooksul palju imetlejaid pälvinud. Kauni sulestiku ja meloodilise lauluga varglik olend on põimitsenud end sügavale Euroopa kultuuri kangasse. Kuid tema seos poleemilise kulinaarse traditsiooniga on seadnud tema eksistentsi ohtu ning tõstatanud tähtsaid küsimusi eetika, looduskaitse ning kultuuripärandi ja ökoloogilise vastutuse haprast tasakaalust.