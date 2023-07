LOOMAAED LEINAS: suri Euroopa piison Rama

Ta on üles kasvatanud kolm pürjavasikat. Tema ainuke emane järglane, 2014. aastal sündinud Ramira, kolis 2018. aastal Soome Ähtarisse ja on seal üles kasvatanud samuti kolm vasikat.

Euroopa piison ehk pürg on veislaste sugukonda kuuluv imetaja, kes on Eestis loodusliku liigina välja surnud. Pürjad on kitsama kerega kui ameerika piisonid.