GALERII | KIISUDE UPUTUS! Suvisel kõrghooajal on hoiukodud pilgeni täis

Kassitoa suurim probleem ongi kiisude rohkus. Neile kodu pakkujaid on aga vähem kui võiks. Suvisel ajal ei võeta kuigi paljusid täiskasvanud kasse uude kodusse. Vabatahtlikud loodavad, et suve lõpus ja sügisel muutub olukord paremaks. Suureks abiks on ka ajutise hoiukodu pakkumine, kuni keegi saab looma päriselt endale võtta.