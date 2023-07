Kohus hakkab arutama ahistamisega seostatud treeneri hüvitisnõuet õpilase vastu

Miia Heleene rääkis 2020 suvel koolijuhile, kuidas kaks aastat varem oli treener ühise autosõidu käigus talle füüsiliselt lähenenud – pani käe põlvele ja hoolimata toona 16aastase neiu palvetest lõpetada, hakkas kätt ülespoole liigutama, on Õhtuleht varem kirjutanud.Treener on oma tegu eitanud ja kohtu kaudu nõudnud, et Miia peab enda sõnad ümber lükkama. Samuti taotles ta kohtult hüvitise väljamõistmist. Tartu maakohtu läinud aasta otsuse kohaselt laimu ei olnud. Viigipuukaebas maakohtu otsuse edasi Tartu ringkonnakohusse. Tartu ringkonnakohus tühistas Tartu maakohtu otsuse osas, milles maakohus jättis Viigipuu hagi Miia Heleene vastu mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks rahuldamata ning menetluskulud Viigipuu kanda. Ringkonnakohus saatis asja selles ja Viigipuu viivise nõude osas samale maakohtule uueks läbivaatamiseks. Ringkonnakohus jättis muutmata maakohtu otsuse osas , milles maakohus jättis Viigipuu hagi Miia Heleene vastu ebaõige faktiväite ümberlükkamiseks rahuldamata.

Ringkonnakohus märkis, et maakohtul tuleb asja uuel läbivaatamisel võtta seisukoht kahju hüvitamise nõude osas, arvestades muuhulgas ringkonnakohtu otsuses ebaõigete andmete avaldamise kohta esitatud õiguslikke seisukohti ning hageja poolt välja toodud asjaolusid seoses ebaõigete andmete avaldamisega kolmandatele isikutele. Maakohtul tuleb võtta seisukoht ka hageja viivisenõude kohta. Eesti Ekspress kirjutas, et Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon ülendas seksuaalse ahistamise kahtlusega treeneri juhendama A-koondist.