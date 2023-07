Riigile teatati 50 eestlase surmajuhtumist välismaal

Kõik surmajuhtumid ei jõua välisministeeriumini, sõnas ministeeriumi meedianõunik Anna Tisler-Lavrentjev Õhtulehele. Aasta algusest kuni tänaseni on välisministeeriumile teada 50 surmajuhtumist: Soomes 25, Saksamaal kümme, ütles ta. Teistes riikides on Eesti kodanikega seotud surmajuhtumeid üks kuni kolm.

Kuritegudes kahtlustatavana on sel aastal välisministeeriumile teadaolevalt välismaal kinni peetud 26 Eesti kodanikku- kõige rohkem Soomes, Rootsis, Iisraelis, Hollandis, Saksamaal, kus kõigis on kinni peetud kolm inimest. Statistika kajastab ka neid juhtumeid, kus isik on kinni peetud vahistamismääruse alusel.