Tallinn jätkab vallandatud kiirabitöötajatega kohtuvaidlust

„Oleme seisukohal, et selle vaidluse puhul oleks vaja ühtse kohtupraktika kujundamiseks Riigikohtu seisukohta ning seetõttu vaidlustame Tallinna Ringkonnakohtu otsuse,” selgitas linna õigusteenistuse nõuete osakonna jurist Kent Märjamaa. Tallinna ringkonnakohus suurendas 10 kiirabitöötaja hüvitisi, märkides, et Tallinna Kiirabi on keskmist töötasu arvestanud valesti, ning korrigeeris ka menetluskulude proportsiooni – nii tuleb hüvitada Tallinna Kiirabil 14 töötaja menetluskulud 75% ulatuses, on öelnud vandeadvokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.