SÕJAKOKKUVÕTE | Kindralite karistused

Okupeeritud Lõuna-Ukrainas Vene vägesid juhtiv kindral Ivan Popov (pildil) teatas Telegrami rakendusse üles laetud häälsõnumis, et ta vallandati ametist pärast seda, kui ta kritiseeris sõdurite varustamist ning julges välja öelda, et ukrainlaste suurtükituli tapab massiliselt Vene sõdureid. „Tõstatasin ka mitmeid muid probleeme ja väljendasin seda kõike kõrgeimal tasemel ausalt öeldes äärmiselt karmilt,“ väitis Popov ning lisas, et pärast kriitilist sõnavõttu vabastas kaitseminister Sergei Šoigu ta ametist.