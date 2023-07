Kohalik hitt: sihtasutuse Noored Kooli harjutuslaager paneb Narva lapsed eesti keelt rääkima

Juba 17 aastat teistest eluvaldkondadest õpetajaid leidev sihtasutus Noored Kooli on järjekordse lennu tulevasi õpetajaid toonud Narva, et nad saaksid kohalike noorte peal ametit harjutada. Pealegi tuleb õpetajatel hakkama saada noortega, kelle eesti keele oskus ei pruugi olla kõige parem. 500 peamiselt Narvast pärit last on jagatud 41 õpetaja vahel.