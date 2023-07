TOOMAS ALATALU | Vilniuse kohtumise tulemused ei üllatanud ukrainlasi ega Kremlit

Euroopas sellega lepiti ja lepiti ka eneserahustamiseks väljendiga „raius akna Euroopasse” ehkki olnuks õigem öelda – lammutas 2000 kilomeetri pikkuse seina. Vallutaja kombeid siiski tunti ja on sümboolne, et Ukraina 1990. aasta 16. juuli suveräänsusdeklaratsioon erines kõige teiste liiduvabariikide omast sellega, et lubati oma raha, oma välispoliitikat ja oma armeed. Julged lubadused tol hetkel, mida sai ainsana teha Ukraina suurune koloss ja - tegigi!