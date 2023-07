Taavi Aas: mu käsi ei tõusnud Pruunsillale raha tagastama

Annetuse tagastanise otsuse üks initsiaatoreid oli Mihhail Kõlvart, kes kinnitas Delfile, et tal ei ole Pruunsillale etteheiteid. „Ta on lugupeetud inimene ja tuntud ärimees, aga peame tunnistama, et erakond on sellises olukorras, kus nii poliitilises kui ka õiguslikus plaanis saab sellest annetusest teha järeldusi, mis on erakonna suhtes eksistentsiaalse tähendusega. Esiteks peame tunnistama, et erakond on kriminaalkorras karistatud, ja kahjuks on nii, et see on fakt, mitte hinnang, et ka annetaja on kriminaalmenetluse osaline. Teiseks, kõik suuremad erakonna skandaalid, aga ka kohtusaagad on seotud just annetustega.“