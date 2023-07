„Mõnikord on isegi täiskasvanud niivõrd julmad!“ Miks katkeb Eestis paljude verinoorte romade haridustee?

Romade haridustase on ebaühtlane, nähtub statistikaameti 2021. aasta andmeist. Kõige suurem osa – 30,6 protsenti – romadest on põhiharidusega. 20 protsenti on alusharidusega ehk praeguse süsteemi järgi 6. klassi haridusega. Vaid 13 protsenti on üldkeskharidusega. Kolmel Eesti romal oli bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus, kümnel oli magistrikraad. Kokku analüüsiti 665 Eesti roma andmeid.